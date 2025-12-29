Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортов
- 29 декабря, 2025
- 18:07
В рамках соглашения, достигнутого между спецпредставителями по нормализации отношений между Турцией и Арменией, принято решение об упрощении визовой процедуры для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов обеих стран.
Как передает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Турции.
Сообщается, что владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов обеих стран смогут получить электронную визу (e-visa) бесплатно с 1 января 2026 года.
"В этой связи Турция и Армения вновь подтверждают свои обязательства продолжать процесс нормализации между двумя странами без выдвижения каких-либо предварительных условий", - отмечается в сообщении.
