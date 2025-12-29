Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 декабря, 2025
    • 18:07
    В рамках соглашения, достигнутого между спецпредставителями по нормализации отношений между Турцией и Арменией, принято решение об упрощении визовой процедуры для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов обеих стран.

    Как передает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Турции.

    Сообщается, что владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов обеих стран смогут получить электронную визу (e-visa) бесплатно с 1 января 2026 года.

    "В этой связи Турция и Армения вновь подтверждают свои обязательства продолжать процесс нормализации между двумя странами без выдвижения каких-либо предварительных условий", - отмечается в сообщении.

    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır
    Türkiye, Armenia to ease visa procedures for diplomatic passport holders

