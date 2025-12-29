İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda "Zəfər Kuboku" voleybol turnirinin qalibi bəlli olub

    Komanda
    • 29 dekabr, 2025
    • 17:55
    Naxçıvanda Zəfər Kuboku voleybol turnirinin qalibi bəlli olub

    Naxçıvanda fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbənin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş voleybol üzrə "Zəfər Kuboku" turniri başa çatıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, dekabrın 28-də yarışın final görüşü keçirilib.

    İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan həlledici qarşılaşmada Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Mədəniyyət Nazirliyinin komandaları qarşılaşıb. Oyun 3:2 hesabı ilə FHN-in kollektivinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Mükafatlandırma mərasimində öncə turnirin hakimləri təşəkkürnamə ilə təltif olunublar. İlk üç yerin sahibi olan komandaların üzvlərinə diplom, medal və kuboklar təqdim edilib. Mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini, nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edən Məcid Seyidov təqdim edib.

    Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının Naxçıvan filialının birgə təşkil etdiyi turnir noyabrda start götürmüşdü. Yarışda 10 komanda iştirak edib.

    Zəfər Kuboku Naxçıvan Muxtar Respublikası Voleybol Məcid Seyidov FHN

    Son xəbərlər

    18:05

    Daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    18:02

    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır

    Region
    17:59

    Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda "Zəfər Kuboku" voleybol turnirinin qalibi bəlli olub

    Komanda
    17:52

    Avropa Komissiyası: Aİ Bakı ilə yeni tərəfdaşlıq prioritetlərinin razılaşdırılması və qəbul edilməsini gözləyir

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Hakim vəzifəsinə təyin edilən prokurorluq işçiləri ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    17:38

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    17:36
    Foto

    Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:31

    Maks Ferstappen 2025-ci ilin ən yaxşı pilotu seçilib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti