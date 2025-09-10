Протесты в Непале обретают все более ожесточенный характер, погибло более 20 человек

В Непале массовые протесты молодежи, начавшиеся из-за решения правительства запретить ряд социальных сетей, были названы "Революцией зумеров".

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The New York Times.

Отмечается, что уличные протесты приобретают все более ожесточенный характер, демонстранты поджигают здания. В результате беспорядков и столкновений с полицией сотни людей получили ранения, 22 человека погибли.

Хотя протесты привели к отставке власти, ситуация в стране не нормализовалась. Демонстранты жгут шины, парализуют движение транспорта в правительственном квартале и на территории парламента.

По данным издания, десятки тысяч протестующих остаются на улицах. Они продолжают нападать на государственные учреждения и блокировать дороги. Вертолеты, принадлежащие армии, доставили некоторых министров в безопасные места.