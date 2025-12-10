Недавно опубликованная Вашингтоном Стратегия национальной безопасности демонстрирует явный антагонизм по отношению к ЕС, что не может не удивлять, так как прежде США и Европа выступали на международной арене как союзники.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в своем блоге написал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Американцы перечисляют список "преступлений", которые Европейский союз, как наднациональная организация, совершает против государств-членов. В связи с этим США высказывают готовность помочь им освободиться от гнета со стороны объединенного ЕС", - отмечает экс-премьер Литвы.

Кубилюс достаточно резок в своих оценках, называя эту риторику "враждебной" и "ностальгией по прошлому, по славным годам Соединенных Штатов и всего Запада".

Однако, очевидно, что между сторонами и сейчас нет серьезных различий в ценностях и оснований для опасений США по поводу демократии, свободы слова или национальной идентичности в ЕС и входящих в него стран, считает он.

По мнению Кубилюса, это проистекает "из глубоких стратегических соображений, очень практических и очень конкретных стратегических интересов США" - не допустить, чтобы любая страна или региональная организация могла занять доминирующее положение на любом из континентов. Таким образом, допустить доминирование Китая в Азии и позволить ЕС стать более единым – не в интересах США.

ЕС может стать доминирующей силой в Европе (Россия не может претендовать на это), пишет Кубилюс, приводя подтверждение своих слов из книги Элбриджа Колби "Стратегия отрицания".

По словам комиссара, Колби не просто писатель, он известный идеолог внешней политики и политики безопасности президента США Дональда Трампа, занимающий пост замминистра обороны по вопросам политики.

Таким образом, заключает Кубилюс, стратегия дает основание считать, что "американцы планируют бороться против Евросоюза", который, по их мнению, может стать угрозой для американских интересов быть едиственной суперсилой. Но он выражает надежду, что благоразумие все же одержит верх.