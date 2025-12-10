Komissar: ABŞ-ın yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyası Aİ-yə qarşı antaqonizm nümayiş etdirir
- 10 dekabr, 2025
- 22:22
Vaşinqtonun bu yaxınlarda dərc etdiyi Milli Təhlükəsizlik Strategiyası Avropa İttifaqına qarşı açıq-aşkar antaqonizm nümayiş etdirir, ABŞ və Avropanın əvvəllər beynəlxalq səhnədə müttəfiq kimi çıxış etməsini nəzərə alsaq, bu təəccüblüdür.
"Report"un Avropa Bürosu məlumat verir ki, bunu Aİ-nin müdafiə və kosmos üzrə komissarı Andrius Kubilius öz bloqunda yazıb.
"Amerikalılar Avropa İttifaqının millətlərüstü bir təşkilat olaraq üzv dövlətlərə qarşı törətdiyi "cinayətlər" sırasına sadalayırlar. Bu baxımdan, Birləşmiş Ştatlar onlara birləşmiş Aİ-nin zülmündən azad olmaqda kömək etməyə hazır olduğunu bildirir", - Litvanın keçmiş baş naziri qeyd edib.
Kubilius qiymətləndirmələrində kifayət qədər sərtdir və bu ritorikanı "düşmənçilik" və "keçmişə, ABŞ-ın və bütün Qərbin şərəfli illərinə nostalji" adlandırır. Bununla belə, aydındır ki, tərəflər arasında dəyərlərdə ciddi fərqlər yoxdur və ABŞ-ın Aİ və onun üzv ölkələrində demokratiya, söz azadlığı və ya milli kimliklə bağlı narahatlığına əsas yoxdur.
Onun fikrincə, bu, "dərin strateji mülahizələrdən, ABŞ-ın çox praktik və çox spesifik strateji maraqlarından" - hər hansı bir ölkənin və ya regional təşkilatın hər hansı qitədə dominant mövqe qazanmasının qarşısını almaqdan irəli gəlir.
Beləliklə, Çinin Asiyada dominant olmasına və Aİ-nin daha da birləşməsinə imkan vermək ABŞ-ın maraqlarına uyğun deyil. Aİ Avropada dominant gücə çevrilə bilər (Rusiya bunu iddia edə bilməz), Kubilius Elbridc Kolbinin "İnkar strategiyası" kitabından dəlillərə istinad edərək yazıb.
Komissarın sözlərinə görə, Kolbi sadəcə yazıçı deyil; o, ABŞ prezidenti Donald Trampın xarici və təhlükəsizlik siyasətinin tanınmış ideoloqudur, müdafiə nazirinin siyasət üzrə müavini vəzifəsində çalışır. Strategiya "amerikalıların Avropa İttifaqına qarşı mübarizə aparmağı planlaşdırdığını" göstərir ki, bu da Amerikanın dünyanın yeganə supergücü olmaq maraqlarını təhdid edə bilər.
Lakin o, sağlam düşüncənin qalib gələcəyinə ümid etdiyini bildirir.