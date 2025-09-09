ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Непале сняли блокировку соцсетей после протестов, в которых погибли 19 человек

    Другие
    • 09 сентября, 2025
    • 09:55
    В Непале сняли блокировку соцсетей после протестов, в которых погибли 19 человек

    Правительство Непала отменило запрет на социальные сети менее чем через сутки после масштабных протестов против коррупции, в результате которых погибли 19 человек и более 100 получили ранения. Одновременно в столице Катманду введен бессрочный комендантский час.

    Как сообщает Report ссылкой на Reuters, утром во вторник все популярные приложения снова стали доступны в стране.

    Министр коммуникаций и информационных технологий Притхви Субба Гурунг заявил, что доступ к социальным сетям, заблокированным на прошлой неделе, восстановлен.

    Ограничения были введены на фоне протестов молодежи, которые получили название "движение поколения Z". Участники выражали недовольство коррупцией и отсутствием экономических перспектив. Первоначальным толчком к акциям стало решение властей заблокировать Facebook и ряд других платформ, не прошедших регистрацию в правительстве.

    Администрация Катманду объявила бессрочный комендантский час, запретив митинги, собрания и любые массовые мероприятия.

    Премьер-министр Непала К.П. Шарма Оли выразил соболезнования в связи с жертвами и пообещал выплатить компенсации семьям погибших, оплатить лечение раненых и создать комиссию для расследования причин трагедии и подготовки мер по предотвращению подобных событий.

