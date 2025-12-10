Лидеры евротройки обсудили с Трампом ситуацию в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом Sky News сообщил источник в правительстве.

По его данным, в ходе сегодняшней беседы лидеры обсудили текущее состояние переговорного процесса по мирной инициативе под руководством США. Лидеры евротройки приветствовали усилия Вашингтона по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Интенсивная работа над планом мирного урегулирования продолжится в ближайшие дни", - добавил источник.

Макрон в ходе публичных дебатов в Бретани сообщил, что их разговор длился около 40 минут.