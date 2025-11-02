Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке возросло до 28

Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке возросло до 28 человек.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.

Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются и число жертв может вырасти.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Напомним, что мощный ураган достиг 5-й категории и обрушился на остров 28 октября.