    На Ямайке и Гаити из-за урагана "Мелисса" погибли почти 50 человек

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 11:15
    На Ямайке и Гаити из-за урагана Мелисса погибли почти 50 человек

    Ураган "Мелисса" унес жизни почти 50 человек на Ямайке и Гаити.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian.

    Из них 19 человек погибли на Ямайке, 30 - на Гаити. При этом спасатели в обеих странах не исключают, что число жертв может вырасти, так как поисковые работы не завершены.

    На Гаити 18 человек считаются пропавшими без вести, несколько тысяч человек пока находятся в местах временного размещения после эвакуации из своих домов.

    В министерстве энергетики Ямайки сообщили, что около 500 тыс. человек по-прежнему остаются без электроэнергии, наблюдаются проблемы с телефонной связью. Ураган нанес значительный ущерб инфраструктуре страны.

    Спасатели на Кубе также продолжают ликвидировать последствия стихии, при этом о жертвах там не сообщается. Многие районы затоплены, есть повреждения домов и других зданий. В общей сложности в восточной части Кубы эвакуировали свыше 730 тыс. человек.

    В настоящее время "Мелиссе" присвоена вторая категория по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, максимальная скорость устойчивого ветра составляет около 165 км/ч. Эпицентр урагана находится в 420 км западнее Бермудских островов.

    Ураган "Мелисса" Ямайка Гаити
    "Melissa" qasırğası nəticəsində 50 nəfər ölüb

