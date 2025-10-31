"Melissa" qasırğası nəticəsində 50 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 11:39
"Melissa" qasırğası Yamayka və Haitidə təxminən 50 nəfərin həyatına son qoyub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Guardian" nəşri yazır.
Yamaykada 19, Haitidə 30 nəfər həlak olub. Ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur.
Haitidə 18 nəfər itkin düşüb, bir neçə min insan evlərindən təxliyə edildikdən sonra müvəqqəti yaşayış yerlərində məskunlaşıb.
Yamaykanın Energetika Nazirliyi təxminən 500 min nəfərin hələ də elektrik enerjisiz qaldığını, telefon rabitəsində problemlərin müşahidə olunduğunu bildirib. Qasırğa ölkənin infrastrukturuna böyük ziyan vurub.
Kubada bir çox əraziləri su basıb, evlər və digər binalar zədələnib. Ölkənin şərq hissəsində 730 min nəfərdən çox insan təxliyə edilib.
