Yamaykada "Melissa" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə yüksəlib
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2025
- 12:03
"Melissa" qasırğası nəticəsində Yamaykada həlak olanların sayı 28 nəfərə çatıb.
"Report"un "ABC News"a istinadən məlumatına görə, bu barədə baş nazir Endryu Holness bildirib.
O, axtarış-xilasetmə işlərinin davam etdiyini və ölənlərin sayının arta biləcəyini qeyd edib.
Əvvəllər 19 nəfərin həlak olduğu barədə məlumat verilmişdi.
Xatırladaq ki, güclü qasırğa 5-ci kateqoriyaya çatıb və oktyabrın 28-də adaya zərbə endirib.
