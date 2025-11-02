İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Yamaykada "Melissa" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 12:03
    Yamaykada Melissa qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə yüksəlib

    "Melissa" qasırğası nəticəsində Yamaykada həlak olanların sayı 28 nəfərə çatıb.

    "Report"un "ABC News"a istinadən məlumatına görə, bu barədə baş nazir Endryu Holness bildirib.

    O, axtarış-xilasetmə işlərinin davam etdiyini və ölənlərin sayının arta biləcəyini qeyd edib.

    Əvvəllər 19 nəfərin həlak olduğu barədə məlumat verilmişdi.

    Xatırladaq ki, güclü qasırğa 5-ci kateqoriyaya çatıb və oktyabrın 28-də adaya zərbə endirib.

    Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке возросло до 28

