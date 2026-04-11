    • 11 апреля, 2026
    Число погибших из-за ударов по Ливану превысило 2 тыс.

    Число погибших в Ливане из-за израильских атак со 2 марта текущего года превысило 2000 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана.

    "В результате атак Израиля 2 020 человек погибли и 6 436 получили ранения", - отмечается в заявлении.

    Ранее сообщалось, что в Ливане с начала эскалации между Израилем и "Хезболлах" погибли 1 888 человек.

    9 апреля премьер-министр Ливана Наваф Салам сообщил, что правительство страны подаст жалобу в Совет Безопасности ООН из-за продолжающихся израильских ударов.

    Livana endirilən zərbələrdə həlak olanların sayı 2 mini ötüb

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

