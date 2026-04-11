Число погибших из-за ударов по Ливану превысило 2 тыс.
Другие страны
- 11 апреля, 2026
- 21:25
Число погибших в Ливане из-за израильских атак со 2 марта текущего года превысило 2000 человек.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана.
"В результате атак Израиля 2 020 человек погибли и 6 436 получили ранения", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Ливане с начала эскалации между Израилем и "Хезболлах" погибли 1 888 человек.
9 апреля премьер-министр Ливана Наваф Салам сообщил, что правительство страны подаст жалобу в Совет Безопасности ООН из-за продолжающихся израильских ударов.
