Число погибших из-за ударов по Ливану превысило 2 тыс.

Число погибших в Ливане из-за израильских атак со 2 марта текущего года превысило 2000 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана.

"В результате атак Израиля 2 020 человек погибли и 6 436 получили ранения", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Ливане с начала эскалации между Израилем и "Хезболлах" погибли 1 888 человек.

9 апреля премьер-министр Ливана Наваф Салам сообщил, что правительство страны подаст жалобу в Совет Безопасности ООН из-за продолжающихся израильских ударов.