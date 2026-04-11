    • 11 aprel, 2026
    • 22:23
    Livana endirilən zərbələrdə həlak olanların sayı 2 mini ötüb

    Cari ilin martın 2-dən bəri İsrailin hücumları səbəbindən Livanda həlak olanların sayı 2000 nəfəri ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "İsrailin hücumları nəticəsində 2 020 nəfər həlak olub və 6 436 nəfər yaralanıb", - bəyanatda qeyd olunub.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsrail və "Hizbullah" arasında eskalasiyanın başlamasından bəri Livanda 1 888 nəfər həlak olub.

    Aprelin 9-da Livanın Baş naziri Nəvaf Salam bildirib ki, ölkə hökuməti davam edən İsrail zərbələrinə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət ünvanlayacaq.

    Число погибших из-за ударов по Ливану превысило 2 тыс.

