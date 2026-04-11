Livana endirilən zərbələrdə həlak olanların sayı 2 mini ötüb
Digər ölkələr
- 11 aprel, 2026
- 22:23
Cari ilin martın 2-dən bəri İsrailin hücumları səbəbindən Livanda həlak olanların sayı 2000 nəfəri ötüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
"İsrailin hücumları nəticəsində 2 020 nəfər həlak olub və 6 436 nəfər yaralanıb", - bəyanatda qeyd olunub.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsrail və "Hizbullah" arasında eskalasiyanın başlamasından bəri Livanda 1 888 nəfər həlak olub.
Aprelin 9-da Livanın Baş naziri Nəvaf Salam bildirib ki, ölkə hökuməti davam edən İsrail zərbələrinə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət ünvanlayacaq.
