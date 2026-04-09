Число погибших при израильских ударах по Ливану 8 апреля превысило 300 человек
- 09 апреля, 2026
- 23:36
В Ливане число погибших в результате израильских ударов от 8 апреля достигло 303 человек, по меньшей мере 1 150 получили ранения.
Как передает Report, об этом в четверг сообщает Министерство здравоохранения Ливана.
Также отмечается, что общее число погибших в Ливане с начала эскалации между Израилем и "Хезболлах" 2 марта возросло до 1 888, пострадали 6 092 человека.
В ведомстве подчеркнули, что число погибших может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.
Отметим, что 9 апреля в Ливане было объявлено днем общенационального траура в память о погибших в результате израильских ударов.
