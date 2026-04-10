    İsrailin aprelin 8-də Livanda zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 300-ü keçib

    İsrailin aprelin 8-də Livanda zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 300-ü keçib

    İsrailin 8 apreldə endirdiyi zərbələr nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 303 nəfərə çatıb, azı 1 150 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi cümə axşamı günü açıqlayıb.

    Həmçinin qeyd olunur ki, martın 2-də İsrail və "Hizbullah" arasında gərginliyin başlamasından bəri Livanda ölənlərin ümumi sayı 1 888-ə çatıb, 6 092 nəfər yaralanıb.

    Nazirlik axtarış-xilasetmə işləri davam etdikcə ölənlərin sayının arta biləcəyini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, İsrailin endirdiyi zərbələrdə həlak olanların xatirəsinə Livanda 9 aprel milli matəm günü elan edilib.

    Число погибших при израильских ударах по Ливану 8 апреля превысило 300 человек

