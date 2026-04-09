В Ливане объявлен траур

Правительство Ливана объявило 9 апреля днем общенационального траура.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Mehr, соответствующее постановление подписал ливанский премьер-министр Наваф Салам.

Согласно документу, 9 апреля объявлено днем общенационального траура в память о погибших в результате израильских ударов.

До этого Управление гражданской обороны сообщило, что в результате ударов Израиля по Ливану после достижения перемирия между США и Ираном погибли 254 человека.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.