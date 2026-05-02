В Лянкяране завершился Фестиваль WUF13 - ОБНОВЛЕНО

В Лянкяране завершился Фестиваль WUF13 с целью просвещения общественности о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает южное бюро Report, в первой половине дня в Лянкяранском государственном университете состоялась информационная сессия, посвященная WUF13.

В продолжение фестиваля были организованы общественные программы на открытом воздухе.

В рамках программы посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий широкой аудитории были представлены такие темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего. Одновременно была предоставлена подробная информация об основной теме и идеях предстоящего форума.

Отметим, что Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в Баку 17-22 мая.

Сегодня в Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13 с целью просвещения общественности о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает южное бюро Report, в первой половине дня в Лянкяранском государственном университете была организована информационная сессия, посвященная WUF13.

В сессии приняли участие студенческо-преподавательский состав университета и Социально-аграрного колледжа.

На мероприятии также присутствовали завсектором общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы Исполнительной власти города Лянкяран Сехран Алышов, начальник сектора по связям с общественностью Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу и генеральный менеджер по контенту и связям с медиа Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов.

В ходе инфосессии была подчеркнута важность WUF13 для Азербайджана, названы основные темы, которые будут обсуждаться в его рамках.