    Джевдет Йылмаз: Прочный мир между Азербайджаном и Арменией крайне важен

    Джевдет Йылмаз: Прочный мир между Азербайджаном и Арменией крайне важен

    Нормализация азербайджан-армянских отношений и подписание мирного соглашения между двумя странами крайне важно для Турции.

    Как сообщает Report, об этом заявил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз на мероприятии "Стык Восточной и Юго-Восточной Анатолии".

    По его словам, Турция желает достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.

    "Зангезурский коридор, который будет реализован в регионе, Средний коридор важны для Турции, поскольку эти маршруты, помимо создания сухопутного сообщения со странами-членами Организации тюркских государств, будут способствовать развитию торговли между Азией и Европой. Экономика региона будет развиваться", - заявил вице-президент Турции.

    Yılmaz: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün əldə olunması çox önəmlidir

