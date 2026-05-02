Джевдет Йылмаз: Прочный мир между Азербайджаном и Арменией крайне важен
Внешняя политика
- 02 мая, 2026
- 21:21
Нормализация азербайджан-армянских отношений и подписание мирного соглашения между двумя странами крайне важно для Турции.
Как сообщает Report, об этом заявил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз на мероприятии "Стык Восточной и Юго-Восточной Анатолии".
По его словам, Турция желает достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.
"Зангезурский коридор, который будет реализован в регионе, Средний коридор важны для Турции, поскольку эти маршруты, помимо создания сухопутного сообщения со странами-членами Организации тюркских государств, будут способствовать развитию торговли между Азией и Европой. Экономика региона будет развиваться", - заявил вице-президент Турции.
