    Посольство: Поездка Карлон в Карабах показывает расширение сотрудничества США и Азербайджана

    Поездка временной поверенной в делах посольства США в Баку Эми Карлон в Агдам и Физули подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в соцсети Х.

    "Поездка Карлон на этой неделе как в Агдам, так и в Физули вновь подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества после подписания в феврале Хартии стратегического партнерства президентом [Азербайджана] Ильхамом Алиевым и вице-президентом США [Джей Ди] Вэнсом, а также наше общее обязательство по содействию миру, стабильности и долгосрочному восстановлению на Южном Кавказе", - подчеркивается в публикации.

    Отметим, что Э. Карлон посетила Агдам и Физули в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

    Эми Карлон Посольство США в Азербайджане Хартия стратегического партнерства
    Səfirlik: Karlonun Ağdam və Füzuliyə səfəri ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığının genişləndiyini təsdiqləyir

