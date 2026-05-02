Посольство: Поездка Карлон в Карабах показывает расширение сотрудничества США и Азербайджана

Поездка временной поверенной в делах посольства США в Баку Эми Карлон в Агдам и Физули подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в соцсети Х.

"Поездка Карлон на этой неделе как в Агдам, так и в Физули вновь подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества после подписания в феврале Хартии стратегического партнерства президентом [Азербайджана] Ильхамом Алиевым и вице-президентом США [Джей Ди] Вэнсом, а также наше общее обязательство по содействию миру, стабильности и долгосрочному восстановлению на Южном Кавказе", - подчеркивается в публикации.

Отметим, что Э. Карлон посетила Агдам и Физули в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.