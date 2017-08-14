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    Число погибших из-за наводнений в Непале выросло до 91

    В результате наводнений 25 пострадали, еще 35 числятся пропавшими без вести© "AP"

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 91.

    Как передает Report, со ссылкой на издание The Kathmandu Post, об этом сообщило министерство внутренних дел Непала.

    По последним данным МВД, в результате наводнений погиб 91 человек, 25 пострадали, еще 35 числятся пропавшими без вести. Почти три тысячи жилых домов полностью разрушены, пострадали около 3,8 тысяч объектов социального значения.

    В спасательно-восстановительных работах участвуют 27 тысяч человек, в том числе сотрудники силовых ведомств, служащие армии.

    Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром в пятницу, 11 августа.


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