Число беженцев в Финляндии в 2015 году выросло на 850%

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Иммиграционная служба Финляндии сообщила, что за 2015 год в Финляндию приехало на 850% больше просителей убежища, чем в предыдущие годы, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Уточняется, что в 2015 году заявления на получение статуса беженца подали 32 476 человек.

За осенний период служба регистрировала по 4 тыс. беженцев в неделю, что ранее соответствовало количеству прибывающих за год.

Иммиграционная служба утверждает, что ситуация с просителями убежища находится под контролем. Кроме того, там намерены удвоить темпы рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца до одной тысячи заявлений в неделю.

Ранее большинство беженцев, прибывших в Финляндию через российско-финскую границу в районе Лапландии, получило отрицательные ответы на заявления о предоставлении убежища.