    Четыре человека ранены при нападении на синагогу в Манчестере

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 14:21
    Четыре человека ранены при нападении на синагогу в Манчестере

    Наезд автомобиля на людей и нападение неизвестного с ножом на синагогу произошло в районе Крампсолл в Манчестере, пострадали четыре человека.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, инцидент произошел у синагоги еврейской общины Хитон-Парк на Миддлтон-Роуд в Крампселле. Утром в полицию поступил звонок, один из прохожих сообщил о наезде автомобиля и нападении с ножом на граждан.

    Полиция Большого Манчестера сообщила, что подозреваемый в нападении был застрелен. Полиция рассматривает нападение на синагогу как теракт и продолжает расследование.

    Мэр города Энди Бёрнэм призвал жителей избегать район инцидента.

    

