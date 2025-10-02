Четыре человека ранены при нападении на синагогу в Манчестере

Наезд автомобиля на людей и нападение неизвестного с ножом на синагогу произошло в районе Крампсолл в Манчестере, пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел у синагоги еврейской общины Хитон-Парк на Миддлтон-Роуд в Крампселле. Утром в полицию поступил звонок, один из прохожих сообщил о наезде автомобиля и нападении с ножом на граждан.

Полиция Большого Манчестера сообщила, что подозреваемый в нападении был застрелен. Полиция рассматривает нападение на синагогу как теракт и продолжает расследование.

Мэр города Энди Бёрнэм призвал жителей избегать район инцидента.