    Mançesterdə sinaqoqa hücum nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:38
    Mançesterin Krampsoll rayonunda avtomobilin insanların üzərinə sürülməsi və naməlum şəxsin bıçaqla sinaqoqa hücum etməsi nəticəsində iki nəfər ölüb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə polis məlumat yayıb.

    Mançesterin Krampsoll rayonunda avtomobilin insanların üzərinə sürülməsi və naməlum şəxsin bıçaqla sinaqoqa hücum etməsi nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə Krampsolda yəhudi icmasının sinaqoqu yaxınlığında baş verib.

    Polis hücumda şübhəli bilinən şəxsin güllələndiyini bildirib. Sinaqoqa hücum terror aktı kimi qiymətləndirilir.

    Şəhər meri Endi Börnem sakinləri hadisə yerindən uzaq durmağa çağırıb.

    Foto
    Два человека погибли в результате нападения на синагогу в Манчестере - ОБНОВЛЕНО
    Video
    Four injured in car and stabbing attack at Manchester synagogue

