Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в Манчестере
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 14:23
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал свое участие в 7-ом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дании и возвращается обратно в свою страну из-за теракта в Манчестере.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что Стармер возвращается, чтобы возглавить комитет кабинета министров "COBRA", созданный для обсуждения чрезвычайных ситуаций в стране или серьезных потрясений.
Напомним, что сегодня в районе Крампсолл в Манчестере произошел наезд автомобиля на людей и нападение неизвестного с ножом на синагогу, пострадали четыре человека.
