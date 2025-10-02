Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в Манчестере

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 14:23
    Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в Манчестере

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал свое участие в 7-ом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дании и возвращается обратно в свою страну из-за теракта в Манчестере.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

    Отмечается, что Стармер возвращается, чтобы возглавить комитет кабинета министров "COBRA", созданный для обсуждения чрезвычайных ситуаций в стране или серьезных потрясений.

    Напомним, что сегодня в районе Крампсолл в Манчестере произошел наезд автомобиля на людей и нападение неизвестного с ножом на синагогу, пострадали четыре человека.

