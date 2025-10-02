İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdır

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:34
    Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdır

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Mançesterdə terror aktı səbəbindən "Avropa Siyasi Birliyinin Danimarkada keçirilən 7-ci sammitində iştirakını yarımçıq qoyaraq öz ölkəsinə geri qayıdır.

    Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.

    Məqsəd ölkədə fövqəladə vəziyyətləri müzakirə etmək üçün yaradılan Nazirlər Kabineti Komitəsinə ("COBRA") rəhbərlik etməkdir.

    Xatırladaq ki, bu gün Mançesterin Krampsoll rayonunda bir avtomobilin insanların üzərinə sürülməsi və naməlum şəxsin sinaqoqa bıçaqla hücum etməsi nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.

    Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в Манчестере

