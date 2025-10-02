Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdır
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 14:34
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Mançesterdə terror aktı səbəbindən "Avropa Siyasi Birliyinin Danimarkada keçirilən 7-ci sammitində iştirakını yarımçıq qoyaraq öz ölkəsinə geri qayıdır.
Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.
Məqsəd ölkədə fövqəladə vəziyyətləri müzakirə etmək üçün yaradılan Nazirlər Kabineti Komitəsinə ("COBRA") rəhbərlik etməkdir.
Xatırladaq ki, bu gün Mançesterin Krampsoll rayonunda bir avtomobilin insanların üzərinə sürülməsi və naməlum şəxsin sinaqoqa bıçaqla hücum etməsi nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.
