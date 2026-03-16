    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda "Formula 4" testlərini uğurla başa vurub

    Formula 1
    • 16 mart, 2026
    • 09:38
    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda Formula 4 testlərini uğurla başa vurub

    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portuqaliyanın Portimao şəhərində yerləşən və dünya üzrə məşhur olan "Autodromo Internacional do Algarve" trasında ikinci "Formula 4" test sessiyasını da uğurla tamamlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, 16 yaşlı pilot kartinq karyerasında əldə etdiyi uğurlardan sonra artıq peşəkar motorsportun növbəti mərhələsinə - "Formula" tipli tək oturacaqlı bolid yarışlarına keçib.

    Portimao testləri onun üçün "Formula 4"ə uyğunlaşmaq baxımından mühüm mərhələ hesab olunur. Test həftəsonu ərzində Davin Cəfərov "McLaren", "Mercedes", "Aston Martin" və digər tanınmış komandalarla əlaqəli pilotlarla eyni trası bölüşüb.

    Test proqramı çərçivəsində hər gün beş intensiv sessiya keçirilib. Çətin şəraitə və sessiyalar zamanı digər pilotların iştirakı ilə baş verən qəzalara baxmayaraq, Davin bütün çıxışlarını uğurla tamamlayıb.

    Onun növbəti mümkün "Formula 4" test sessiyasının üç ay ərzində İtaliyanın "Autodromo Nazionale Monza" trasında keçirilməsi planlaşdırılır.

    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda Formula 4 testlərini uğurla başa vurub
    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda Formula 4 testlərini uğurla başa vurub
    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda Formula 4 testlərini uğurla başa vurub
    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda Formula 4 testlərini uğurla başa vurub
    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda Formula 4 testlərini uğurla başa vurub

    Davin Cəfərov Formula 4

