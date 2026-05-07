Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilib
Komanda
- 07 may, 2026
- 21:00
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında lider "Neftçi" İK mükafatlar uğrunda mübarizə aparan "Baku Fire" ilə qarşılaşıb.
"Ağ-qaralar" rəqibini 5:1 hesabı ilə məğlub edib.
Günün ikinci oyununda "Araz-Naxçıvan" 12:2 hesabı ilə U-19 yığmasına qalib gəlib.
Bu tur 3 xalı meydana çıxmadan "Şuşa" hesabına yazdırıb.
Son xəbərlər
21:56
Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıqRegion
21:32
Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifini "qəribə" adlandırıbDigər ölkələr
21:19
İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötübDigər ölkələr
21:14
Foto
Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilibDaxili siyasət
21:04
Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbXarici siyasət
21:00
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilibKomanda
20:57
ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:45
Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcəkDigər ölkələr
20:35
Foto