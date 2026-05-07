    • 07 may, 2026
    • 20:13
    Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan təmsilçilərinin ilk rəqibləri bəlli olub.

    Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə (6 kişi, 5 qadın) təmsil olunacaq. Turnirdə 36 ölkədən 295 idmançı mübarizə aparacaq.

    Mayın 8-dən 10-dək keçiriləcək Astana "Böyük Dəbilqə"sində ilk yarış günü təsnifat mərhələsi saat 10:00-da, final bloku isə saat 16:00-da start götürəcək.

    Azərbaycan cüdoçularının rəqiblərini təqdim edirik:

    Kişilər

    66 kq, 1/16 final

    Rəşad Yelkiyev – Hyonu An (Koreya)

    Turan Bayramov – Matteo Piras (İtaliya)

    73 kq, 1/8 final

    Rəşid Məmmədəliyev – Yersultan Duysenxan (Qazaxıstan) / Arun Kumar (Hindistan) cütünün qalibi ilə

    90 kq, 1/16 final

    Aslan Kotsoyev – Aybol Nissanali (Qazaxıstan)

    +100 kq, 1/8 final

    Camal Feyziyev – Yakub Sordil (Polşa)

    Uşanqi Kokauri – Jantilek Nurtilepuli (Qazaxıstan)

    Qadınlar

    48 kq, 1/16 final

    Şəfəq Həmidova – Aytana Dias Hernandes (İspaniya)

    48 kq, 1/8 final

    Könül Əliyeva – Sevinç Murodova (Özbəkistan) / Kristina Dudina (Rusiya) cütünün qalibi ilə

    52 kq, 1/16 final

    Leyla Əliyeva – Taniştha Tokas (Hindistan)

    52 kq, 1/8 final

    Gültac Məmmədəliyeva – Şraddha Kadubal Çopade (Hindistan)

    70 kq, 1/8 final

    Südabə Ağayeva – Miriam Butkereyt (Almaniya)

