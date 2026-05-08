Allahşükür Paşazadə İstanbulda Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirak edəcək
Xarici siyasət
- 08 may, 2026
- 13:55
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, məqsəd "Mərmərə Qrupu" Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək XXIX Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır.
Toplantının builki mövzusu "Qlobal məsuliyyət - müharibədən sonra dünya, yeni güc balansları, ortaq gələcək axtarışı, su ilə yaşıllığın tükəndiyi bir planetdə yaşam"dır.
A.Paşazadə Zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək.
Son xəbərlər
14:04
"İdeal Kredit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
14:04
Onur Faydacı: "Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin payı dünya ortalamasını üstələyib"Maliyyə
13:57
Emomali Rəhmon Çinə səfər edəcəkDigər ölkələr
13:55
Allahşükür Paşazadə İstanbulda Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirak edəcəkXarici siyasət
13:54
Rusiyanın cənub bölgələrinin hava limanları mayın 12-dək bağlı qalacaq - YENİLƏNİBRegion
13:51
Azərbaycan və Belarus Sumqayıtda birgə qarışıq gübrə istehsalına hazırlaşırSənaye
13:49
Sergey Kopırkin: Ermənistanın xarici siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə zərər verməməlidirRegion
13:46
Ceyhun Əliyev: "Balığın idxalına mərhələli şəkildə vergi tətbiq olunacaq"ASK
13:45