    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Евразийском экономическом саммите в Стамбуле

    Внешняя политика
    08 мая, 2026
    14:41
    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетит Турцию для участия в XXIX Евразийском экономическом саммите, который пройдет в Стамбуле 11-13 мая.

    Как сообщает Report, саммит организован Фондом стратегических и социальных исследований "Группа Мармара".

    Мероприятие посвящено теме "Глобальная ответственность - мир после войны, новый баланс сил, поиск общего будущего, жизнь на планете, где иссякают вода и зеленые зоны".

    В рамках визита А.Пашазаде выступит на саммите и проведет ряд встреч.

    Allahşükür Paşazadə İstanbulda Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirak edəcək

