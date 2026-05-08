Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Евразийском экономическом саммите в Стамбуле

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетит Турцию для участия в XXIX Евразийском экономическом саммите, который пройдет в Стамбуле 11-13 мая.

Как сообщает Report, саммит организован Фондом стратегических и социальных исследований "Группа Мармара".

Мероприятие посвящено теме "Глобальная ответственность - мир после войны, новый баланс сил, поиск общего будущего, жизнь на планете, где иссякают вода и зеленые зоны".

В рамках визита А.Пашазаде выступит на саммите и проведет ряд встреч.