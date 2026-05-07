İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş "Şekspir" tamaşası nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 07 may, 2026
    • 20:35
    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub

    Bakı Bələdiyyə Teatrının Xalq yazıçısı Elçinin "Şekspir" pyesi əsasında səhnələşdirdiyi eyniadlı tamaşanın nümayişi olub.

    "Report" xəbər verir ki, yazıçı və dramaturq Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş tamaşanın təqdimatı Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib.

    Gecədə millət vəkilləri, dövlət qurumlarının təmsilçiləri, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Tədbirdə çıxış edən tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyov Elçinin yaradıcılığından, Bakı Bələdiyyə Teatrı ilə olan əməkdaşlığından bəhs edib.

    Qeyd edilib ki, səhnə əsəri ümumbəşəri dəyərlərə işıq tutaraq insanı xeyirxahlıq, sevgi və mərhəmət yoluna dəvət edir, onu mənəvi axtarışlara sövq edir.

    Daha sonra tamaşanın nümayişi başlayıb.

    Tamaşanın quruluşçu rəssamı, Əməkdar mədəniyyət işçisi İlham Əsgərov, musiqi hissə müdiri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nazim Əbidov, işıqçı rəssam Tərlan Ələsgərli, kostyum sexinin müdiri Leyla Əkbərova, dizayn işləri üzrə tərtibatçı Elnur Ehtiramoğludur.

    Qeyd edək ki, "Şekspir" pyesi İngiltərə, ABŞ, Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Ukrayna, Gürcüstan və digər xarici ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Geniş tamaşaçı auditoriyasının marağına səbəb olan əsər, eyni zamanda dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanın zəngin ədəbi irsi ilə yaxından tanış olmasına da şərait yaradıb.

    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub
    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub
    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub
    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub
    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub
    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub
    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş Şekspir tamaşası nümayiş olunub

    Xalq yazıçısı Elçin Tamaşa Bakı Bələdiyyə Teatrı

    Son xəbərlər

    21:56

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    21:32

    Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifini "qəribə" adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötüb

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    21:04

    Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    21:00

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilib

    Komanda
    20:57

    ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:45

    Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:35
    Foto

    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş "Şekspir" tamaşası nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti