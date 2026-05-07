    Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 07 may, 2026
    • 21:04
    Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Leypsiq şəhərində Ukraynanın Baş nazirinin müavini, icma və ərazilərin inkişafı naziri Oleksi Kuleba ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Görüşdə Azərbaycan və Ukrayna arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xüsusilə beynəlxalq avtomobil daşımalarında tranzit imkanlarının artırılması və rəqəmsal həllərin tətbiqi məsələlərini müzakirə etdik", - R. Nəbiyev bildirib və əlavə edib ki, beynəlxalq avtomobil daşımalarında elektron icazə sisteminin (e-Permit) tətbiqinə dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb:

    "Bu təşəbbüs sərhəd keçidlərinin sadələşdirilməsinə, daşımaların rəqəmsallaşdırılmasına və daşıyıcılar üçün daha çevik və effektiv əməliyyat mühitinin yaradılmasına şərait yaradacaq".

    Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri Anlaşma memorandumu Rəşad Nəbiyev Oleksi Kuleba
    Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта

