    Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта

    Азербайджан и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев по итогам встречи в немецком Лейпциге с вице-премьером, министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой.

    По словам Р. Набиева, стороны в ходе встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества между Баку и Киевом в сфере транспорта, в частности наращивания транзитных возможностей в международных автомобильных перевозках и внедрения цифровых решений.

    "Мы подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках. Эта инициатива создаст условия для упрощения пересечения границ, цифровизации перевозок и формирования более гибкой и эффективной операционной среды для перевозчиков", - отметил азербайджанский министр.

    Подписание документов Азербайджано-Украинские отношения Рашад Набиев Алексей Кулеба Азербайджан Украина
