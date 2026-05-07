Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта
- 07 мая, 2026
- 21:22
Азербайджан и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев по итогам встречи в немецком Лейпциге с вице-премьером, министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой.
По словам Р. Набиева, стороны в ходе встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества между Баку и Киевом в сфере транспорта, в частности наращивания транзитных возможностей в международных автомобильных перевозках и внедрения цифровых решений.
"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках. Эта инициатива создаст условия для упрощения пересечения границ, цифровизации перевозок и формирования более гибкой и эффективной операционной среды для перевозчиков", - отметил азербайджанский министр.
Leypsiq şəhərində Ukraynanın Baş nazirinin müavini, icma və ərazilərin inkişafı naziri Oleksi Kuleba ilə görüş keçirdik.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) May 7, 2026
Görüşdə Azərbaycan və Ukrayna arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xüsusilə beynəlxalq avtomobil daşımalarında tranzit imkanlarının…