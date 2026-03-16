Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb
Sağlamlıq
- 16 mart, 2026
- 09:55
Azərbaycanda nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısında dəyişiklik edilib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası müvafiq qərar qəbul edib.
Dəyişikliyə əsasən, "Trikafta", "Kalideko" , "Orencia" , "Livmarli" adlı dərman vasitələri həmin siyahıya əlavə edilib. Bununla da siyahıda yer alan dərmanların sayı 131-ə çatıb.
Son xəbərlər
10:19
"Turan Tovuz"un qapıçısı Sergey Samokun çempionatdakı 812 dəqiqəlik quru seriyasına son qoyulubFutbol
10:16
"Abşeron" yatağında təbii qazın hasilatına başlanılacağı vaxt açıqlanıbEnergetika
10:11
Naxçıvanda kredit adı ilə kiberdələduzluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
10:07
Martın bütün sosial ödənişləri qrafikdən əvvəl başa çatdırılıbDigər
10:05
Azərbaycanda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2 %-dən çox artıbMaliyyə
09:56
Foto
AƏSMA-da innovativ ideyaların reallaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradılırBiznes
09:55
Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıbSağlamlıq
09:44
ASCO gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunubEnergetika
09:38
Foto