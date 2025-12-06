Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

Казахстан изучает и задействует все возможные варианты экспорта нефти после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго республики.

"В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон", - сообщили в ведомстве.