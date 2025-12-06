Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

    В регионе
    • 06 декабря, 2025
    • 05:47
    Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

    Казахстан изучает и задействует все возможные варианты экспорта нефти после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в России.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго республики.

    "В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон", - сообщили в ведомстве.

    Казахстан нефть экспорт КТК
    Elvis

    Последние новости

    05:47

    Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

    В регионе
    05:19

    Госдеп США назвал конструктивными переговоры с украинской делегацией

    Другие страны
    04:55

    В Казахстане после атаки на КТК считают приоритетом сохранение нефтедобычи

    В регионе
    04:22

    Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

    Другие страны
    03:50

    Уиткофф: Консультации представителей США и Украины продолжатся 6 декабря

    Другие страны
    03:34

    Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины

    Другие страны
    03:10

    Госдеп одобрил возможную продажу Дании системы управления ПВО за $3 млрд

    Другие страны
    02:59

    Верховный суд США изучит законность указа Трампа об ограничении гражданства по рождению

    Другие страны
    02:45

    В Нидерландах освободили захваченных в заложники сотрудников тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей