Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК
В регионе
- 06 декабря, 2025
- 05:47
Казахстан изучает и задействует все возможные варианты экспорта нефти после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго республики.
"В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон", - сообщили в ведомстве.
05:47
