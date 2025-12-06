İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qazaxıstan konsorsiuma hücumundan sonra bütün neft ixrac variantlarından istifadə edəcək

    Region
    • 06 dekabr, 2025
    • 06:45
    Qazaxıstan konsorsiuma hücumundan sonra bütün neft ixrac variantlarından istifadə edəcək

    Qazaxıstan Ukraynanın Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun Rusiyadakı infrastrukturuna pilotsuz təyyarələrin hücumundan sonra bütün mümkün neft ixrac variantlarını araşdırır və həyata keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Hazırda Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi hasilat şirkətləri ilə birlikdə neft həcmlərinin yenidən bölüşdürülməsi üzərində sürətlə işləyir. Alternativ ixrac marşrutlarından istifadə intensivləşdirilib. Bütün mümkün daşıma variantları araşdırılır və həyata keçirilir. Logistika qəbul edən ölkələrin mövcud texniki imkanları əsasında çevik şəkildə tənzimlənir", - nazirlik bildirib.

    Qazaxıstan neft
    Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

    Son xəbərlər

    07:11

    Kamçatkada 5 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    06:45

    Qazaxıstan konsorsiuma hücumundan sonra bütün neft ixrac variantlarından istifadə edəcək

    Region
    06:13

    Dövlət Departamenti Ukrayna nümayəndə heyəti ilə danışıqları konstruktiv adlandırıb

    Digər ölkələr
    05:36

    ABŞ və Ukrayna nümayəndələri arasında məsləhətləşmələr dekabrın 6-da davam edəcək

    Digər ölkələr
    05:01

    Qazaxıstan Ukraynanın hücumundan sonra neft hasilatının saxlanılmasını prioritet hesab edir

    Region
    04:45

    ABŞ Danimarkaya 3 milyard dollarlıq müasir hərbi sistem satır

    Digər ölkələr
    04:23

    Dövlət Departamenti: ABŞ və Ukrayna münaqişəyə son qoymaq üçün addımların atılmasının vacibliyini qeyd ediblər

    Digər ölkələr
    04:00

    Məhkəmə Trampın doğum hüququ ilə vətəndaşlığı məhdudlaşdıran sərəncamını yoxlayacaq

    Digər ölkələr
    03:38

    Vaşinqton və Kiyev Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti