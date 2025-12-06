Qazaxıstan konsorsiuma hücumundan sonra bütün neft ixrac variantlarından istifadə edəcək
Region
- 06 dekabr, 2025
- 06:45
Qazaxıstan Ukraynanın Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun Rusiyadakı infrastrukturuna pilotsuz təyyarələrin hücumundan sonra bütün mümkün neft ixrac variantlarını araşdırır və həyata keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
"Hazırda Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi hasilat şirkətləri ilə birlikdə neft həcmlərinin yenidən bölüşdürülməsi üzərində sürətlə işləyir. Alternativ ixrac marşrutlarından istifadə intensivləşdirilib. Bütün mümkün daşıma variantları araşdırılır və həyata keçirilir. Logistika qəbul edən ölkələrin mövcud texniki imkanları əsasında çevik şəkildə tənzimlənir", - nazirlik bildirib.
