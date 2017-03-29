Четыре человека погибли при нападении на полицейских на севере Мексики

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Один полицейский погиб и еще один получил ранения при нападении группы преступников на патруль в штате Тамаулипас на севере Мексики.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщили власти региона. Атакованные стражи порядка ответным огнем уничтожили троих бандитов.

По данным властей, бандиты использовали автоматическое оружие. Сведений о том, к какой преступной группировке они могли принадлежать, обнародовано не было.

В середине февраля текущего года в городе Рейноса в Тамаулипасе произошла серия вооруженных столкновений преступников с силовиками. Для восстановления порядка властям пришлось задействовать подразделения морской пехоты, сухопутных сил и авиацию.