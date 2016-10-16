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    Чавушоглу: переговоры в Лозанне не привели к соглашению о прекращении огня

    Он отметил, что мнения участников разделились по тому, что необходимо сделать сначала

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Мы неофициально обменялись мнениями по ситуации в Сирии, однако какого-то определенного соглашения о прекращении огня не достигли. Но это и не предполагалось"

    Как передает Report, об этом сказал глава турецкого МИД.

    Он отметил, что мнения участников разделились по тому, что необходимо сделать сначала: добиться прекращения огня или отделения террористических группировок от умеренной оппозиции.

    "Все, в том числе и турецкая сторона, поделились взглядами и предложениями, как нужно добиться перемирия и доставить гуманитарную помощь в Алеппо. В первую очередь нужно добиться прекращения огня, но борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) должна быть продолжена", — сказал глава турецкого МИД.

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