Чавушоглу: переговоры в Лозанне не привели к соглашению о прекращении огня

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Мы неофициально обменялись мнениями по ситуации в Сирии, однако какого-то определенного соглашения о прекращении огня не достигли. Но это и не предполагалось"

Как передает Report, об этом сказал глава турецкого МИД.

Он отметил, что мнения участников разделились по тому, что необходимо сделать сначала: добиться прекращения огня или отделения террористических группировок от умеренной оппозиции.

"Все, в том числе и турецкая сторона, поделились взглядами и предложениями, как нужно добиться перемирия и доставить гуманитарную помощь в Алеппо. В первую очередь нужно добиться прекращения огня, но борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) должна быть продолжена", — сказал глава турецкого МИД.