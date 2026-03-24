    Центр Alma: У Ирана осталось около 1 тыс. баллистических ракет

    • 24 марта, 2026
    • 12:18
    Центр Alma: У Ирана осталось около 1 тыс. баллистических ракет

    Иран располагает арсеналом примерно в 1 тыс. баллистических ракет, способных достичь целей в регионе.

    Как передает Report, со ссылкой на Sky News, такие данные приводятся в отчете израильского исследовательского центра Alma.

    Согласно отчету, Тегеран демонстрирует высокую скорость восполнения запасов, несмотря на интенсивные боевые действия.

    По данным экспертов, Иран вступил в конфликт с США и Израилем, имея около 2500 ракет, размещенных на мобильных пусковых установках и в подземных шахтах. К моменту завершения 12-дневного конфликта в июне прошлого года запасы сократились до 1500 единиц. Однако за последующие восемь месяцев иранский оборонный комплекс произвел еще 1000 ракет, что подтверждает способность Тегерана оперативно восстанавливать свой ударный потенциал.

    В Alma подчеркивают, что такая динамика производства позволяет иранскому командованию поддерживать высокую готовность ракетных войск, несмотря на значительные расходы боеприпасов в ходе предыдущих столкновений.

    Alma Center: Iran has about 1,000 ballistic missiles remaining
