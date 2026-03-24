    Mərkəz: İranın təxminən 1 000 ballistik raketi qalıb

    • 24 mart, 2026
    • 13:03
    Mərkəz: İranın təxminən 1 000 ballistik raketi qalıb

    İranın regiondakı hədəflərə çata bilən təxminən 1 000 ballistik raketdən ibarət arsenalı var.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu məlumatlar İsrailin "Alma" tədqiqat mərkəzinin hesabatında yer alıb.

    Hesabata əsasən, Tehran intensiv hərbi əməliyyatlara baxmayaraq, ehtiyatların bərpa edilməsində yüksək sürət nümayiş etdirir.

    Ekspertlərin məlumatına görə, İran ABŞ və İsraillə münaqişəyə mobil buraxılış qurğularında və yeraltı şaxtalarda yerləşdirilmiş 2 500-ə yaxın raketlə daxil olub. Ötən ilin iyununda 12 günlük münaqişə başa çatdıqda ehtiyatlar 1 500 ədədə qədər azalıb. Lakin sonrakı səkkiz ay ərzində İranın müdafiə kompleksi daha 1 000 raket istehsal edib ki, bu da Tehranın öz zərbə potensialını operativ şəkildə bərpa etmək qabiliyyətini təsdiqləyir.

    Mərkəzdən bildirilib ki, bu cür istehsal dinamikası əvvəlki toqquşmalar zamanı döyüş sursatlarının əhəmiyyətli dərəcədə sərf olunmasına baxmayaraq, İran komandanlığına raket qoşunlarının yüksək hazırlığını qoruyub saxlamağa imkan verir.

    Центр Alma: У Ирана осталось около 1 тыс. баллистических ракет
    Alma Center: Iran has about 1,000 ballistic missiles remaining

