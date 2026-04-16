Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    16 апреля, 2026
    CENTCOM заявил о продолжении морской блокады Ирана

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ВМС страны продолжают блокаду иранских портов и Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении командования в соцсети "Х".

    "Военнослужащие США продолжают осуществлять мониторинг и патрулирование региональных вод для поддержания блокады США судов, входящих в иранские порты или выходящих из них", - говорится в сообщении.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил что навсегда открывает Ормузский пролив для сохранения отношений с Китаем. Однако фактического подтверждения данного решения не было представлено.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры завершились без результата. В настоящее время стороны ведут обсуждения по новой дате для продолжения переговоров.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    CENTCOM: İranın blokadаsı davam edir
    CENTCOM: US blockade of Iran continues

    Последние новости

    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    17:39

    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    17:34
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    17:21

    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:17

    Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

    Другие страны
    17:09

    Президент Ливана отказался от переговоров с Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей