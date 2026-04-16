CENTCOM заявил о продолжении морской блокады Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ВМС страны продолжают блокаду иранских портов и Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении командования в соцсети "Х".

"Военнослужащие США продолжают осуществлять мониторинг и патрулирование региональных вод для поддержания блокады США судов, входящих в иранские порты или выходящих из них", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил что навсегда открывает Ормузский пролив для сохранения отношений с Китаем. Однако фактического подтверждения данного решения не было представлено.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры завершились без результата. В настоящее время стороны ведут обсуждения по новой дате для продолжения переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.