Делегация ЦБА примет участие в совещаниях ВБ и МВФ
Финансы
- 16 апреля, 2026
- 13:09
Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) отправилась с визитом в США.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБА Алияром Мамедъяровым отправилась в Вашингтон с рабочим визитом для участия в весенних совещаниях Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).
В рамках совещаний делегация ЦБА планирует принять участие в заседании Избирательной группы, в которую входит Азербайджан, и ряде мероприятий.
Также запланированы двусторонние встречи с должностными лицами Всемирного банка и МВФ, представителями финансовых и инвестиционных организаций, сотрудничающих с ЦБА, а также с официальными ведомствами США.
