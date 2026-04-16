    Делегация ЦБА примет участие в совещаниях ВБ и МВФ

    Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) отправилась с визитом в США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБА Алияром Мамедъяровым отправилась в Вашингтон с рабочим визитом для участия в весенних совещаниях Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

    В рамках совещаний делегация ЦБА планирует принять участие в заседании Избирательной группы, в которую входит Азербайджан, и ряде мероприятий.

    Также запланированы двусторонние встречи с должностными лицами Всемирного банка и МВФ, представителями финансовых и инвестиционных организаций, сотрудничающих с ЦБА, а также с официальными ведомствами США.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Всемирный банк (ВБ) Международный валютный фонд (МВФ) Соединенные Штаты Америки (США)
    Azərbaycan Dünya Bankı və IMF-in toplantılarında iştirak edəcək
    Azerbaijan's CBA to participate in spring meetings of WB, IMF in US

