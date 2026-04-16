İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Dünya Bankı və IMF-in toplantılarında iştirak edəcək

    Maliyyə
    16 aprel, 2026
    • 12:41
    Azərbaycan Dünya Bankı və IMF-in toplantılarında iştirak edəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) nümayəndə heyətinin ABŞ-yə səfəri başlayıb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Dünya Bankı (WB) və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Yaz Toplantılarında iştirak məqsədilə Vaşinqton şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

    Yaz Toplantıları çərçivəsində nümayəndə heyətinin Azərbaycanın da daxil olduğu Seçki Qrupunun toplantısında və bir sıra tədbirlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu müddətdə WB və IMF-nin rəhbər vəzifəli şəxsləri, AMB ilə əməkdaşlıq edən bir sıra maliyyə-investisiya təşkilatları və ABŞ-nin rəsmi qurumları ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi də planlaşdırılır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dünya Bankı (WB) Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
    Делегация ЦБА примет участие в совещаниях ВБ и МВФ
    Azerbaijan's CBA to participate in spring meetings of WB, IMF in US

