Завтра в Азербайджане будет 22° тепла.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Подует умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем ​​17-21° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 60-65%.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные небольшие дожди. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-9°, днем ​​- 17-22° тепла, ночью в горах - 3-8° мороза, днем ​​- 5-10° тепла.