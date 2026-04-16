Завтра в Азербайджане будет 22° тепла
Экология
- 16 апреля, 2026
- 12:42
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Подует умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 17-21° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 60-65%.
В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные небольшие дожди. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 6-9°, днем - 17-22° тепла, ночью в горах - 3-8° мороза, днем - 5-10° тепла.
Последние новости
18:03
Пашазаде выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
18:02
Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на минеВнешняя политика
18:00
Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБФинансы
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото
Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста АгбендИнфраструктура
17:39
Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения ГалкынышаЭнергетика
17:34
Фото
Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of LegendsТуризм
17:21