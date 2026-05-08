В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию
Происшествия
- 08 мая, 2026
- 10:39
В селе Сираб Бабекского района Нахчывана в результате ДТП была повреждена газовая линия.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел сегодня около 08:30.
Согласно информации, легковой автомобиль врезался в газовую линию, в результате чего она вышла из строя.
В целях безопасности подача газа в этом районе временно приостановлена. В настоящее время соответствующие службы проводят ремонтно-восстановительные работы.
Отмечается, что подачу газа планируется восстановить в ближайшие часы.
Последние новости
10:46
Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задачаВнутренняя политика
10:41
Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:39
В Нахчыване автомобиль повредил газовую линиюПроисшествия
10:29
ABB покупает узбекский Davr BankФинансы
10:26
В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37Другие страны
10:24
В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%Финансы
10:18
Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУВ регионе
10:16
Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронамиДругие страны
10:16
Фото