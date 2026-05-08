    • 08 may, 2026
    • 10:36
    Sirab kəndində avtomobil qaz xəttini zədələyib, təchizat dayanıb

    Babək rayonunun Sirab kəndində avtomobil qəzası nəticəsində qaz xətti zədələnib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saat 08:30 radələrində baş verib.

    Minik avtomobilinin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində xətt yararsız hala düşüb.

    Təhlükəsizlik məqsədilə ərazidə qazın verilişi dayandırılıb. Hazırda aidiyyəti qurum tərəfindən təmir-bərpa işləri aparılır.

    Qazın verilişinin yaxın saatlarda bərpa olunması planlaşdırılır.

    Avtomobil qəzası Qaz xətti Sirab kəndi
    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

