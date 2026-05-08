Sirab kəndində avtomobil qaz xəttini zədələyib, təchizat dayanıb
Hadisə
- 08 may, 2026
- 10:36
Babək rayonunun Sirab kəndində avtomobil qəzası nəticəsində qaz xətti zədələnib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saat 08:30 radələrində baş verib.
Minik avtomobilinin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində xətt yararsız hala düşüb.
Təhlükəsizlik məqsədilə ərazidə qazın verilişi dayandırılıb. Hazırda aidiyyəti qurum tərəfindən təmir-bərpa işləri aparılır.
Qazın verilişinin yaxın saatlarda bərpa olunması planlaşdırılır.
