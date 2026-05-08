В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

Число погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань (Центральный Китай) возросло до 37 человек.

Кроме того, один человек считается пропавшим без вести, 51 человек получил ранения и находится на лечении в больницах. Пять пострадавших находятся в критическом состоянии, но их жизненные показатели стабильны. Поисково-спасательные работы на месте происшествия в основном завершены.

Взрыв прогремел в понедельник в цехе предприятия Huasheng, занимающегося производством фейерверков. После инцидента была создана оперативная группа, и направлена свыше 1 500 человек для проведения спасательных и медицинских работ.

Полиция вызвала на допрос восемь человек по подозрению в халатности, повлекшей за собой аварию.