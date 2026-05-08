В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    Число погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань (Центральный Китай) возросло до 37 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    Кроме того, один человек считается пропавшим без вести, 51 человек получил ранения и находится на лечении в больницах. Пять пострадавших находятся в критическом состоянии, но их жизненные показатели стабильны. Поисково-спасательные работы на месте происшествия в основном завершены.

    Взрыв прогремел в понедельник в цехе предприятия Huasheng, занимающегося производством фейерверков. После инцидента была создана оперативная группа, и направлена свыше 1 500 человек для проведения спасательных и медицинских работ.

    Полиция вызвала на допрос восемь человек по подозрению в халатности, повлекшей за собой аварию.

    Çində zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb

