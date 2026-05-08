Çində zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb
Digər ölkələr
- 08 may, 2026
- 10:37
Hunan əyalətində (Mərkəzi Çin) fişəng istehsalı zavodunda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xinhua agentliyi yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Bundan başqa, bir nəfər itkin düşmüş hesab olunur, 51 nəfər yaralanıb. Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri əsasən başa çatıb.
Partlayış bazar ertəsi fişəng istehsalı ilə məşğul olan "Huasheng" müəssisəsinin sexində baş verib.
Son xəbərlər
10:46
Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilibMilli Məclis
10:43
Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıbMaliyyə
10:43
Azərbaycan və Çili arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
10:41
"Türk Mətbəxi Həftəsi - 2026"nın mövzusu açıqlanıbRegion
10:41
Bakının Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində dəyişiklik ediləcəkİnfrastruktur
10:37
Çində zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıbDigər ölkələr
10:36
Sirab kəndində avtomobil qaz xəttini zədələyib, təchizat dayanıbHadisə
10:36
Məcnun Məmmədov: "Aqrar ixtisas məzunlarının məşğulluq səviyyəsi 65 %-ə çatıb"ASK
10:32