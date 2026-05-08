Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГНС поставила на налоговый учет еще три международные компании в качестве плательщиков НДС

    Бизнес
    • 08 мая, 2026
    • 11:02
    ГНС поставила на налоговый учет еще три международные компании в качестве плательщиков НДС

    Государственная налоговая служба поставила на налоговый учет еще три международные компании в качестве плательщиков НДС.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

    Согласно информации, швейцарская компания Epic Games Commerce GmbH, немецкая Contabo GmbH и американская Chess.com LLC, предоставляющие цифровые услуги, были поставлены на налоговый учет в рамках реформ, проводимых для налогообложения электронной торговли.

    Таким образом, число нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги и поставленных на налоговый учет в электронном порядке, достигло 10. Это означает устранение дополнительного начисления НДС для физических лиц, получающих услуги от этих компаний. Так, в соответствии с требованиями статей 33.8-1 и 169.8 Налогового кодекса, при осуществлении платежей этим компаниям банки не начисляют дополнительную сумму НДС за счет средств граждан.

    Постановка компаний-нерезидентов на учет по НДС осуществляется с прошлого года через специальный портал, созданный в электронном налоговом управлении Государственной налоговой службы.

    Государственная налоговая служба Азербайджана НДС
    Azərbaycanda daha 3 beynəlxalq şirkət ƏDV məqsədi üçün vergi uçotuna alınıb

    Последние новости

    12:40

    Командующий силами жандармерии Турции посетил азербайджанский стенд на SAHA 2026

    Армия
    12:40

    В ЮАР в результате ДТП погибли 8 человек

    Другие страны
    12:33

    Белорусская товарная биржа намерена закупать азербайджанский хлопок

    Бизнес
    12:29

    "Азеркосмос" присоединился к консорциуму DIFI

    ИКТ
    12:25

    Активы Bank BTB на сумму 295 млн манатов переданы ABB

    Финансы
    12:23
    Фото

    Информационное агентство Report стало медиапартнером WUF13

    Внешняя политика
    12:20

    Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в Актобе из-за отказа двигателя

    В регионе
    12:20

    Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Монтенегро

    Внешняя политика
    12:20

    Беларусь рассматривает Азербайджан как транзитного партнера для поставок иранской металлопродукции

    Бизнес
    Лента новостей