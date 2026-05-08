ГНС поставила на налоговый учет еще три международные компании в качестве плательщиков НДС

Государственная налоговая служба поставила на налоговый учет еще три международные компании в качестве плательщиков НДС.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, швейцарская компания Epic Games Commerce GmbH, немецкая Contabo GmbH и американская Chess.com LLC, предоставляющие цифровые услуги, были поставлены на налоговый учет в рамках реформ, проводимых для налогообложения электронной торговли.

Таким образом, число нерезидентов, предоставляющих цифровые услуги и поставленных на налоговый учет в электронном порядке, достигло 10. Это означает устранение дополнительного начисления НДС для физических лиц, получающих услуги от этих компаний. Так, в соответствии с требованиями статей 33.8-1 и 169.8 Налогового кодекса, при осуществлении платежей этим компаниям банки не начисляют дополнительную сумму НДС за счет средств граждан.

Постановка компаний-нерезидентов на учет по НДС осуществляется с прошлого года через специальный портал, созданный в электронном налоговом управлении Государственной налоговой службы.