ABB покупает узбекский Davr Bank
- 08 мая, 2026
- 10:29
ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) во второй половине 2026 года завершит сделку по приобретению 51% узбекского Davr Bank и начнет деятельность на рынке Узбекистана.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.
По его словам, переговоры по приобретению контрольного пакета акций частного банка в Узбекистане завершились успешно.
"Надеемся, что процессы получения разрешений и оформления будут оперативно завершены, и ABB - международный банковский бренд нашей страны - будет представлен в Узбекистане под названием ABB Davr Bank", - отметил Ибрагимов.
По его словам, активы Davr Bank оцениваются порядка в $1 млрд, банк имеет 1,4 млн клиентов, 43 филиала в Узбекистане.
Он добавил, что инвестиции ABB в связи с покупкой банка в Узбекистане превысят $100 млн.
Кроме того, Ибрагимов отметил, что согласно внешней аудиторской проверке, Межбанк завершил прошлый год с чистой прибылью в 404,5 млн манатов:
"Это на 12,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Также кредитный портфель банка в 2025 году увеличился на 12% по сравнению с 2024 годом, превысив 7 млрд манатов. Количество наших активных клиентов за год продемонстрировало рост на 15%".
Davr Bank действует в Узбекистане с сентября 2001 года.