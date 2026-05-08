ABB покупает узбекский Davr Bank

ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) во второй половине 2026 года завершит сделку по приобретению 51% узбекского Davr Bank и начнет деятельность на рынке Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.

По его словам, переговоры по приобретению контрольного пакета акций частного банка в Узбекистане завершились успешно.

"Надеемся, что процессы получения разрешений и оформления будут оперативно завершены, и ABB - международный банковский бренд нашей страны - будет представлен в Узбекистане под названием ABB Davr Bank", - отметил Ибрагимов.

По его словам, активы Davr Bank оцениваются порядка в $1 млрд, банк имеет 1,4 млн клиентов, 43 филиала в Узбекистане.

Он добавил, что инвестиции ABB в связи с покупкой банка в Узбекистане превысят $100 млн.

Кроме того, Ибрагимов отметил, что согласно внешней аудиторской проверке, Межбанк завершил прошлый год с чистой прибылью в 404,5 млн манатов:

"Это на 12,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Также кредитный портфель банка в 2025 году увеличился на 12% по сравнению с 2024 годом, превысив 7 млрд манатов. Количество наших активных клиентов за год продемонстрировало рост на 15%".

Davr Bank действует в Узбекистане с сентября 2001 года.